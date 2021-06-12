Son dakika: Bakan Kasapoğlu, VIRTÜS Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda birinci olan Muhsine Gezer'i tebrik etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Bakan Kasapoğlu, VIRTÜS Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda birinci olan Muhsine Gezer'i tebrik etti

Son dakika: Bakan Kasapoğlu, VIRTÜS Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda birinci olan Muhsine Gezer'i tebrik etti
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Bir son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, VIRTÜS Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda 800 metrede birinci olan Muhsine Gezer ile madalya kazanan özel sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, VIRTÜS Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda 800 metrede birinci olan Muhsine Gezer ile madalya kazanan özel sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Kasapoğlu, Polonya'nın Bydgoszcz şehrinde devam eden Dünya Para Atletizm Şampiyonası'ndan sevindirici haberlerin gelmeye devam ettiğine dikkati çekerek, "Şampiyonanın dördüncü gününde 800 metrede dünya şampiyonu olarak 800 metrede ülkemize ilk altın madalyayı kazandıran Muhsine Gezer'i kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şampiyonada ayrıca 2'si gümüş, 2'si bronz olmak üzere 4 madalya kazanan sporcularımızı da tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Sedat Peker Veysel Eroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Metin Uca Hazal Kaya Hasibe Eren İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Yiğit Şardan Merih Demiral Ahmet Nur Çebi Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Bakan Kasapoğlu, VIRTÜS Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda birinci olan Muhsine Gezer'i tebrik etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 18:06:32. #1.14#

title