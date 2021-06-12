Son dakika: Bakan Kasapoğlu, VIRTÜS Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda birinci olan Muhsine Gezer'i tebrik etti

Bir son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, VIRTÜS Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda 800 metrede birinci olan Muhsine Gezer ile madalya kazanan özel sporcular için tebrik mesajı yayımladı.