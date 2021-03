BAKAN KARAİSMİLOĞLU'NDAN İSTANBUL'A YENİ RAYLI SİSTEM MÜJDESİ - 1

-Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,

"İstanbulumuza 12,9 km'lik 2 yeni raylı sistem hattı daha kazandırıyoruz."

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Mertcan ÖZTÜRK/ İSTANBUL, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Halkalı - İstanbul Havalimanı Metrosu 2 TBM'nin (tünel açma makinesi) kazıya başlaması törenine katıldı.

Bakan Karaismailoğlu törende yaptığı konuşmasında, "Bugün, İstanbul'da yapımını tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunduğumuz Marmaray ve Levent - Hisarüstü metrosu ile 80 kilometrelik bir hattımız bulunuyor. İstanbul'da yapımına devam ettiğimiz 6 hat da inşallah kısa bir süre içinde hizmete girecek. Şu anda yapımı süren Pendik - Tavşantepe - Sabiha Gökçen Havalimanı Metro hattı, Bakırköy Sahil - Bahçelievler - Güngören - Bağcılar Kirazlı Metro hattı, Başakşehir - Çam ve Sakura Hastanesi - Kayaşehir Metro hattı, Beşiktaş Gayrettepe - Kağıthane - İstanbul Havalimanı Metro hattı ve Halkalı - Başakşehir - Arnavutköy - İstanbul Havalimanı Metro hattı projelerinin toplam uzunluğu 91 kilometredir ve çalışmaları büyük bir hızla devam etmektedir. Devam eden çalışmalarımız kadar kentimizin ihtiyacı olan yenilikleri üretmeye, en güncel ve en hızlı altyapıyı İstanbullu hemşehrilerimizle buluşturmak adına yaptığımız çalışmaları özveri ile sürdürülmektedir. Elbette ki mega kentteki raylı sistem projelerimiz bunlarla sınırlı kalmayacak. 4 buçuk kilometrelik Altunizade - Ferah Mahallesi - Çamlıca Raylı Sistem Projesi ve 8,4 kilometrelik Kazlıçeşme - Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Dönüşüm Projemizde de planlama aşamasındayız. İstanbul'umuza 12,9 kilometrelik 2 yeni raylı sistem hattı daha kazandırıyoruz. Şu an İstanbul'un raylı sistem ağının 251 kilometre olduğu düşünüldüğünde, yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 342 kilometreye yükselecek. Bu 342 kilometrenin yüzde 50'sini bakanlığımız kazandırmış olacaktır. Her şeyin en iyisine layık olan İstanbulluların hayatına ve İstanbul'a kattığımız her yenilik ve konfor unsuru bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Ne mutlu bizlere ki, bugüne dek hayata geçirdiğimiz Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul İzmir otoyolu, İstanbul Havalimanı ve pek çok raylı sistem projesi, getirdikleri faydalarla İstanbul halkının vazgeçilmezi olmuştur" diye konuştu.

2022 SONUNDA TAMAMLANIYOR

Bakan Karaismailoğlu, "İnşallah bu projelerimizin hepsini 2022 sonu itibariyle tamamlamış olacağız. Halkalı - Havalimanı 2022 sonu, 2021 sonu itibariyle de hedefimiz Gayrettepe - Kağıthane - Havalimanı hattını tamamlamak. İstanbul genelindeki 91 kilometrelik metro hattımızda hummalı bir çalışma var. Binlerce arkadaşımız burada çalışıyor. Gayrettepe -Havalimanı arasında 5 bine yakın arkadaşımız, yine bu Halkalı - Havalimanı hattında 4 bin arkadaşımızla birlikte İstanbul'a, ülkemize katkı sağlamak için büyük bir özveriyle çalışıyorlar" dedi.

