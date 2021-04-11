Son dakika haberi... Ayancık'ta yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
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Son dakika haberi... Ayancık'ta yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Ayancık'ta yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberine göre Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenigüler köyünde Altun Karahan'a ait evde bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Ayancık ve Türkeli Belediye İtfaiyesi intikal etti. Ekipler tarafından müdahale edilen yangında ev yanarak kullanılamaz hale geldi. - SİNOP

Son dakika haberi... Ayancık'ta yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberi... Ayancık'ta yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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