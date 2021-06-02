Son dakika haberi... Avrupa borsaları yükselişle açıldı
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Son dakika haberi... Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Son dakika haberi... Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri: Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,22 artarak 451,10 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,30 değer kazancıyla 15.608 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 yükselişle 7.111 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yataya yakın bir seyirle 9.193 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 artarak 6.498 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,04 değer kazancıyla 25.332 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,07 değer kaybıyla 1,2207 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmanın tahminlerden hızlı olabileceği düşüncesinin yatırımcıları riskli varlıklara yönlendirdiğini belirterek, emtia fiyatlarındaki oynaklık, artan enflasyon endişeleri ve buna paralel para politikalarına ilişkin belirsizliklerin ise risk iştahının güçlenmesini engellediğini ifade etti.

Analistler, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej kitap raporu, Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve Fed üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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