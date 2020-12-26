Son dakika haberi | Antalya'da Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberi | Antalya'da Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen kişi gözaltına alındı

26.12.2020 17:09 | Son Güncelleme: 26.12.2020 17:12
Son dakika haberi | Antalya'da Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi: Antalya'da bazı sokaklarda duvarlara Atatürk aleyhine yazı yazdığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Antalya'da bazı sokaklarda duvarlara Atatürk aleyhine yazı yazdığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa ilçesi Tuzcular Mahallesi'nde bazı duvarlarda Atatürk'e hakaret içeren yazılar olduğu bilgisi üzerine harekete geçildi.

Güvenlik Şube ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, E.K. gözaltına alındı.

E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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