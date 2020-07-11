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Son dakika haberi! Anneler ve çocuklar Balıkçı Kenan'da buluştu

Son dakika haberleri... Anneler ve çocuklar Balıkçı Kenan'da buluştu Korona virüs salgını nedeniyle uzun süredir gönül rahatlığıyla dışarı çıkamayan çocuklar ve anneleri Beylikdüzü'nde Türkiye Deniz Canlıları Müzesini gezdikten sonra kendilerine ücretsiz balık ekmek ikram edildi.

11.07.2020 11:07 | Son Güncelleme: 11.07.2020 11:14

Anneler ve çocuklar Balıkçı Kenan'da buluştu

İSTANBUL - Korona virüs salgını nedeniyle uzun süredir gönül rahatlığıyla dışarı çıkamayan çocuklar ve anneleri Beylikdüzü'nde Türkiye Deniz Canlıları Müzesini gezdikten sonra kendilerine ücretsiz balık ekmek ikram edildi.

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadelede yaşları küçük olduğu için dışarı çıkamayan çocuklar ve anneleri Balıkçı Kenan Balcı tarafından ağırlandı. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni gezen anneler çocuklarına daha sonra ızgaralarda hazırlanan balık ekmekler ikram edildi. Ellerini dezenfekte eden

Çocuklar ve anneleri sosyal mesafe kurallarına göre sıraya girerek balık ekmeklerin aldı. Anne ve çocukları gönüllerince bir gün geçirdi.

Etkinliğe çocukları ile birlikte katılan Mehtap Öncel, "Gerçekte bizim için çok güzel bir motivasyon oldu bu. Gerçekten çok bunaldık. Bugünkü etkinlikte de özellikle çocuklar için çıkmak istedik. Hem gıdalarını hem de bol oksijenlerini almış olacaklar. Hijyenik bir ortam var. Çocuklar için müzenin olması çok güzel çocukların deniz canlılarını tanıması için çok güzel bir ortam" dedi.

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Son dakika haberi! Anneler ve çocuklar Balıkçı Kenan'da buluştu

Kaynak: İHA

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