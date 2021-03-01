Son dakika haberi: Adana'daki kayıp kuaför cinayeti davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan firari hükümlü yakalandı

Adana'da kaybolduktan 10 yıl sonra Mersin'deki arazide gömülü kemik parçaları bulunan kuaförün işkence edilerek öldürülmesiyle ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kuaför Oğuzhan Ekinci'nin 2006 yılında kaybolduktan sonra öldürülmüş bulunmasıyla ilgili davada tutuksuz yargılanan, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Haluk K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Firari hükümlü, merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Haluk K, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Olay

Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2006 yılında kaybolan kuaför Oğuzhan Ekinci'nin, 10 yıl sonra kız arkadaşı Gülşen Y'nin ağabeyleri ve arkadaşları tarafından 4 gün boyunca işkence edilerek öldürüldüğünü belirlemişti.

İşkence sırasında fenalaşınca doktora tedavi ettirildiği, ardından da işkencenin sürdürüldüğü belirlenen genç kuaföre ait kemik parçaları, Mersin'in Silifke ilçesindeki arazide üzerine beton dökülmüş halde bulunmuştu.

Cinayet davasında yargılanan 14 sanıktan aralarında Gülşen Y'nin ağabeyleri Cengiz ve Muhammet Ali Y. ile Haluk K'nin de olduğu 7'si hakkında 8 yıl 4 ay ile 17 yıl arasında değişen hapis cezaları verilmiş, 7 sanık delil yetersizliğinden beraat etmişti. Tahliyesine hükmedilen Haluk K. hakkında cezasının ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrilmesinin ardından tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun