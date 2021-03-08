Son dakika haberi | Adana'da jandarma operasyonunda 9 silah ele geçirildi: 5 gözaltı
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Son dakika haberi | Adana'da jandarma operasyonunda 9 silah ele geçirildi: 5 gözaltı

08.03.2021 16:13 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:13
Son dakika haberi | Adana'da jandarma operasyonunda 9 silah ele geçirildi: 5 gözaltı

Son dakika haberi: Adana'nın Pozantı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda aralarında uzun namlulu tüfeğin de bulunduğu 9 silah ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda aralarında uzun namlulu tüfeğin de bulunduğu 9 silah ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pozantı ilçesi Dağdibi ve Hamidiye mahallelerinde 5 kişinin uzun namlulu silah, tabanca ve mühimmat bulundurduğunu tespit etti.

Bunun üzerine ekipler, şüphelilerin evlerine ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

Ekipler ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramalarda, kalaşnikof piyade tüfeği, 5 ruhsatsız av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, havalı tüfek ve 2 bıçak ile silahlara ait 50 mermi ve 35 fişek ele geçirdi.

Jandarma ekipleri, ele geçirilen silahlarla ilgili 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Kalaşnikof piyade tüfeğinin toprak altından çıkarılması ise jandarma ekiplerinin kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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