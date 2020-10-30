Son dakika haberi! ABD Savunma Bakanı Esper İsrail'de
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! ABD Savunma Bakanı Esper İsrail'de

30.10.2020 06:27 | Son Güncelleme: 30.10.2020 06:30
Son dakika haberi! ABD Savunma Bakanı Esper İsrail'de

Gelen son dakika haberlerine göre ABD Savunma Bakanı Mark Esper, İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Benny Gantz ile görüştü.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Benny Gantz ile görüştü.

Esper, Bahreyn ve Ürdün ziyaretlerinden sonra İsrail'e geçti.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Esper'in Tel Aviv'de Netanyahu tarafından kabul edildiği ve ikilinin, bölgedeki güvenlik endişelerini ele alıp iki ülkenin menfaatleri için iş birliği konusundaki bağlılıklarını yineledikleri ifade edildi.

Açıklamada, "Esper, ABD'nin İsrail'in askeri üstünlüğünü sağlama konusundaki bağlılığını yineledi. İki lider ikili güvenlik ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı." denildi.

Bakan Esper ile Başbakan Netanyahu'nun İsrail ile Arap ülkeleri arasında devam eden normalleşme sürecini de ele aldığı kaydedildi.

Pentagon'un açıklamasında, Esper'in Gantz ile de Tel Aviv'de bir araya geldiği ve iki ülke arasındaki savunma iş birliğini ele aldıkları belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar İlham Aliyev Osman Durmuş Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Sevim Emre Çağla Şıkel Hande Erçel
Spor Yücel İldiz Eddie Newton Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Ölü Erkek Fransa Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! ABD Savunma Bakanı Esper İsrail'de - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 06:31:47. #1.15#
title