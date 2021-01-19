Son dakika haberi... ABD'de trafik çevirmesinden kaçan sürücü ile polis arasında çatışma: 2 ölü, 1 yaralı

Gelen son dakika haberine göre ABD'nin California eyaletine bağlı Sacramento kentinde trafik çevirmesinden kaçan sürücü ile polis arasında çıkan çatışmada, biri şerif yardımcısı iki kişi yaşamını yitirdi, bir şerif yardımcısı yaralandı.