Son dakika haber... Yolu kapanan mezradaki hamile kadını sağlık ekipleri hastaneye ulaştırdı - Haberler
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Son dakika haber... Yolu kapanan mezradaki hamile kadını sağlık ekipleri hastaneye ulaştırdı

Son dakika haber... Yolu kapanan mezradaki hamile kadını sağlık ekipleri hastaneye ulaştırdı
AA / Bülent Temiz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mezrada mahsur kalan 9 aylık hamile kadın, tam paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mezrada mahsur kalan 9 aylık hamile kadın, tam paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

İlçe bağlı Çatak mezrasında yaşayan ve doğum sancısı başlayan 9 aylık hamile Tuba Ay'ın (30) yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

112 Acil Servis ekipleri, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı Çatak mezrasına tam paletli ambulansla gitti.

Tuba Ay, yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından Bingöl Karlıova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

AA / Bülent Temiz - Son Dakika Haberleri

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