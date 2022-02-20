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Son dakika haber... Yalova'da çatı katı yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Yalova'da çatı katı yangını

Bir son dakika haberine göre Yalova'nın Altınova ilçesi Subaşı beldesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangında maddi hasar oluştu.

ÇINAR, DİYARBAKIR (İHA) - Yalova'nın Altınova ilçesi Subaşı beldesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Altınova ilçesi Subaşı beldesi Çınar Koru mevkiindeki 3 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Yangına Altınova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede müdahale etti. Ekipler yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi. Evde maddi hasara neden olan yangınla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA

Son dakika haber... Yalova'da çatı katı yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Yangın, Subaşı, Yalova, Çınar, 3. Sayfa, Haberler

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