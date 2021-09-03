Son dakika haber... Wushu kung fu Türkiye şampiyonu Emirhan Şehitoğlu'nun hedefi Avrupa'dan madalya ile dönmek

Son dakika habere göre Osmaniye'de, arkadaşının önerisiyle başladığı wushu kung fu sporunda Türkiye şampiyonu olan 16 yaşındaki Emirhan Şehitoğlu, ekim ayında düzenlenecek Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonası'ndan madalyayla dönmek istiyor.

Osmaniye'de, arkadaşının önerisiyle başladığı wushu kung fu sporunda Türkiye şampiyonu olan 16 yaşındaki Emirhan Şehitoğlu, ekim ayında düzenlenecek Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonası'ndan madalyayla dönmek istiyor.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca, 4-14 Temmuz tarihlerinde Sakarya'da düzenlenen Türkiye Gençler, Büyükler Taolu, Sanda ve Light Sanda Wushu Şampiyonası'nda 80 kiloda şampiyonluk elde eden Emirhan, Bulgaristan'da 2 Ekim'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda milli formayı giymeye hak kazandı.

Kariyerine uluslararası başarıyı da eklemek için antrenörüyle birlikte çalışmalarını aralıksız sürdüren genç sporcu, şampiyonada madalya hedefliyor.

Emirhan Şehitoğlu, AA muhabirine, bir arkadaşının önerisiyle 2 yıl önce wushu kung fu sporuna başladığını belirterek, "Antrenörümün ve ailemin desteğiyle Türkiye şampiyonu oldum, çok mutluyum. Sevdiğim bir sporda dereceler almak çok güzel bir duygu." dedi.

Uluslararası bir organizasyonda madalya kazanmak için yoğun şekilde antrenman yaptığını anlatan Emirhan, şöyle konuştu:

"İnşallah Avrupa şampiyonasında güzel bir derece almayı ve Türk bayrağımızı oralarda dalgalandırmayı istiyorum. Spor çok güzel. İnsanları kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor ve önüne bir hedef koyuyor. Benim hedefim ülkemi en güzel şekilde temsil edip güzel başarılar elde etmek."

Antrenör Hasan Topal da Emirhan'ın yetenekli bir sporcu olduğunu ifade ederek, "Emirhan iyi bir yetenek, inşallah geleceği daha da iyi olacak. Önümüzdeki ay içinde Avrupa Şampiyonası var. Emirhan'ın Osmaniye'yi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner