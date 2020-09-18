Son dakika haber... Trafik polisinin kaplumbağa duyarlılığı
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Son dakika haber... Trafik polisinin kaplumbağa duyarlılığı

Son dakika haberi... GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Trafik polislerinin kaplumbağayı incelemesi -Trafik polislerinin kaplumbağa üzerindeki keneyi çıkartması -Trafik polislerinin kaplumbağayı doğaya salması AYDIN (AA) Aydın'da devriye gezen trafik polisleri, yol üzerinde sıkıştığını fark ettikleri kaplumbağayı kurtararak doğaya saldı.

18.09.2020 14:02 | Son Güncelleme: 18.09.2020 14:06

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Trafik polislerinin kaplumbağayı incelemesi

-Trafik polislerinin kaplumbağa üzerindeki keneyi çıkartması

-Trafik polislerinin kaplumbağayı doğaya salması AYDIN (AA) Aydın'da devriye gezen trafik polisleri, yol üzerinde sıkıştığını fark ettikleri kaplumbağayı kurtararak doğaya saldı.

Efeler ilçesi Doğu Gazi Bulvarı'nda devriye gezen Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kaldırım kenarında sıkıştığını fark ettikleri bir kaplumbağayı gördü. Kaplumbağayı eline alarak inceleyen ekipler, kaplumbağada kene olduğunu gördü. Yapışan kene bir peçete yardımıyla çakı kullanarak çıkarıldı. Kaplumbağa ekiplerin yardımıyla yeniden doğaya salındı.

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Son dakika haber... Trafik polisinin kaplumbağa duyarlılığı

Kaynak: AA

AA Editörü - Gökhan Düzyol
Gökhan Düzyol
AA Editörü
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