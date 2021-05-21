Son dakika haber: Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan DEAŞ'lı terörist yakalandı
Son dakika gündem haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan DEAŞ'lı bir teröristin yakalandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan DEAŞ'lı bir teröristin yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin sınırlardan sızma girişimlerine karşı mücadele sürüyor.
Bu kapsamda, Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde görev yapan hudut kartalları, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan DEAŞ'lı bir teröristi yakaladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici