Son dakika haber! Şişli'de polis ekiplerince denetim yapıldı
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Son dakika haber! Şişli'de polis ekiplerince denetim yapıldı

Son dakika haber! Şişli'de polis ekiplerince denetim yapıldı
Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Şişli'de polis ekiplerince asayiş denetimi yapıldı.

Şişli'de polis ekiplerince asayiş denetimi yapıldı.

Uygulamaya, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, TDP Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü başta olmak üzere İlçe Güvenlik, Asayiş, Yunus ve devriye ekipleri de katıldı.

Okmeydanı'nın bütün sokaklarında ring, yaya ve devriye denetimi ile dört noktada kurulan sabit nokta uygulaması kapsamında ekipler, araçları durdurarak gerekli kontrolleri sağlarken, vatandaşların da GBT sorgulamasını yaptı.

Uygulama kapsamında 1 adet ruhsatsız silah ele geçiren ekipler, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) hakkında da vatandaşları bilgilendirdi.

Son dakika haber! Şişli'de polis ekiplerince denetim yapıldı
Son dakika haber! Şişli'de polis ekiplerince denetim yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

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