Son dakika haber! Sinop'ta trafik kazaları: 6 yaralı
Son dakika haberler: Sinop'ta meydana gelen 2 trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Sinop'ta meydana gelen 2 trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Ali Altay idaresindeki 34 YB 5846 plakalı otomobil, Abalı köyü mevkisinde karşı yönden gelen Hikmet Uzun'un kullandığı 34 TZ 7647 plakalı otomobille çarpıştı.
Yaralanan sürücüler ile Yaşar Uzun, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Murat Vanlıoğlu yönetimindeki hafif ticari araç, Sinop-Samsun kara yolunun 8'inci kilometresinde elektrik direğine çarparak devrildi.
Kazada, sürücü Vanlıoğlu ile araçtaki Büşra Vanlıoğlu ve Hüsna Metin yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu