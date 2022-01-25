Son dakika haber | Seydişehir'de fuhuş operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

SEYDİŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesindeki fuhuş operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri, fuhuş yapmak ve yaptırmak, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri öne sürülen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.

Polis, belirlenen 6 adrese düzenlediği operasyonda, 3'ü yabancı uyruklu kadın, 5 şüpheliyi yakaladı.

Yabancı uyruklu kadınlar, Seydişehir Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.