Son dakika haber... Serik'te zincirleme trafik kazası
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Son dakika haber... Serik'te zincirleme trafik kazası

Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Zincirleme trafik kazası Kaza yeri İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları Kaza yapan araçların çekilmesi ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada kamyon, önce kamyonete ardından da park halindeki otomobile çarptı.

Zincirleme trafik kazası

Kaza yeri

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları

Kaza yapan araçların çekilmesi ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada kamyon, önce kamyonete ardından da park halindeki otomobile çarptı.

Son dakika haber... Serik'te zincirleme trafik kazası
Son dakika haber... Serik'te zincirleme trafik kazası
Son dakika haber... Serik'te zincirleme trafik kazası
Son dakika haber... Serik'te zincirleme trafik kazası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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