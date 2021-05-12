Son dakika haber... Serik'te zincirleme trafik kazası
Son dakika gündem haberi... Zincirleme trafik kazası Kaza yeri İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları Kaza yapan araçların çekilmesi ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada kamyon, önce kamyonete ardından da park halindeki otomobile çarptı.
Zincirleme trafik kazası
Kaza yeri
İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları
Kaza yapan araçların çekilmesi ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada kamyon, önce kamyonete ardından da park halindeki otomobile çarptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer