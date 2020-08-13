Son dakika haber: Şarköy Tapu Müdürlüğü çalışanları karantinaya alındı Son dakika haberi... Şarköy Tapu Müdürlüğünde bir memurda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine çalışanlar evlerinde karantinaya alındı.

Şarköy Tapu Müdürlüğünde bir memurda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine çalışanlar evlerinde karantinaya alındı.

Bayram tatili için gittiği Şanlıurfa'dan döndüğünde memleketteki yakınlarına yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine durum tapu müdürlüğünde görevli A.D'ye bildirildi.

Daha sonra A.D'nin de koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine müdürlükte çalışan 12 kişi evlerinde gözlem altına alındı.

Tapu Müdürlüğüyle aynı binada bulunan kaymakamlık ve adliyede de dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Tapu müdürlüğünde sadece acil işlemler için iki memur görev yapıyor.

Çalışanların 14 gün evlerinde karantinada kalacağı öğrenildi.

Kaynak: AA