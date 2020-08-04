Son dakika haber: Sadakataşı Derneği Ağrı'da 450 aileye kurbanlık eti dağıttı Son dakika haberleri: Ağrı'da, Sadakataşı Derneği tarafından Kurban Bayramı süresince kesilen 75 küçükbaş hayvanın eti ihtiyaç sahibi 450 aileye dağıtıldı.

Ağrı'da, Sadakataşı Derneği tarafından Kurban Bayramı süresince kesilen 75 küçükbaş hayvanın eti ihtiyaç sahibi 450 aileye dağıtıldı.

Sadakataşı Derneği Ağrı'da, hayırseverlerin desteğiyle aldığı 75 küçükbaş kurbanlığı belediyeye ait mezbahada kestirdi.

Gönüllüler, paketlere koydukları kurbanlık etleri il merkezi ve ilçelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Gönüllü Yüksel Aslan, derneğin Türkiye'nin 10 ilinde sürdürdüğü kurban organizasyonu kapsamında 800 hissenin kesimini gerçekleştirerek yaklaşık 35 bin kişiye kurban eti ulaştırdığını söyledi.

32 ülkede kurban eti dağıttıklarını belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Ağrı'da ki Kurban kesimi organizasyonumuzda bizlere destek olan başta Belediye Başkanımız Savcı Sayan'a, Belediye Başkan Yardımcımız Ahmet Tunç'a, kesim ve parçalamada bizlere yardımcı olan mezbaha personeline çok teşekkür ediyoruz. Dernek olarak kurban çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahiplerinin sofralarını bereketlendirmek ve bayram sevincini paylaşmak üzere 32 ülkede 17 bin 850 hissenin kesimini gerçekleştirdik. Bu bayramda 120 binden fazla aileye yardım ulaştırdık."

Kaynak: AA