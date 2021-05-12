Son dakika haber! PfizerBioNTech aşısının ABD'de 12-15 yaş arası çocuklarda kullanılması tavsiye edildi
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Son dakika haber! PfizerBioNTech aşısının ABD'de 12-15 yaş arası çocuklarda kullanılması tavsiye edildi

Son dakika haber! PfizerBioNTech aşısının ABD'de 12-15 yaş arası çocuklarda kullanılması tavsiye edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Pfizer-BioNTech tarafından korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşının ABD'de 12-15 yaş arası çocuklarda kullanılmasını tavsiye etti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Pfizer-BioNTech tarafından korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşının ABD'de 12-15 yaş arası çocuklarda kullanılmasını tavsiye etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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