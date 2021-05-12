Son dakika haber! PfizerBioNTech aşısının ABD'de 12-15 yaş arası çocuklarda kullanılması tavsiye edildi

Son dakika haberleri... ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Pfizer-BioNTech tarafından korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşının ABD'de 12-15 yaş arası çocuklarda kullanılmasını tavsiye etti.