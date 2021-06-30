Son dakika haber... Myanmar'da gözaltında tutulan 2 binin üzerinde kişi serbest bırakılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Myanmar'da gözaltında tutulan 2 binin üzerinde kişi serbest bırakılacak

Son dakika haber... Myanmar'da gözaltında tutulan 2 binin üzerinde kişi serbest bırakılacak
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... KUALA Askeri darbenin yaşandığı Myanmar'da gözaltında tutulan 2 binden fazla kişinin kademeli olarak serbest bırakılacağı duyuruldu.

KUALA Askeri darbenin yaşandığı Myanmar'da gözaltında tutulan 2 binden fazla kişinin kademeli olarak serbest bırakılacağı duyuruldu.

Aralarında siyasetçi, gazeteci ve aktivistlerin bulunduğu en az 2 bin 300 kişinin, tutuldukları cezaevlerinden tahliye sürecinin başladığı bildirildi.

Serbest bırakılacakların 700'ünün Yangon'daki Insein Cezaevi'nde gözaltında tutulanlar olduğu kaydedilirken, kimlerin ne zaman serbest bırakılacağına dair açıklama yapılmadı.

Myanmar'da 1 Şubat askeri darbesinden bu yana toplam 6 bin 421 kişi gözaltına alındı.

Darbe karşıtı silahlı grup 44 askeri öldürdüğünü öne sürdü

Öte yandan Myanmar ordusuna karşı darbe karşıtı protestocular tarafından kurulan Halk Savunma Gücünün (PDF) geçen haftaki çatışmalarda en az 44 ordu mensubunu öldürdüğünü iddia etti.

Myanmar Now gazetesine isim vermeden konuşan PDF mensubu, 24 ile 26 Haziran'da Sagaing eyaletine bağlı Htigyaing ve Katha ilçelerinde Myanmar ordusuyla şiddetli çatışmalar yaşandığını aktardı.

PDF mensubu, çatışmalarda en az 44 Myanmar ordusu mensubunu öldürdüklerini öne sürdü.

Myanmar ordusundan iddialara ilişkin açıklama gelmedi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 883 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Lütfü Türkkan İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Şevval Şahin Kaan Yıldırım Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Myanmar'da gözaltında tutulan 2 binin üzerinde kişi serbest bırakılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 16:51:45. #1.15#

title