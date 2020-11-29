Son dakika haber: KUALA LUMPUR - Kovid-19 salgını, Malezya'da kent tarımına ilgiyi artırdı

Son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sosyal ve ekonomik etkileri, Malezya'da kalabalık şehirlerde oturanların kent tarımı ve topraksız tarıma ilgi duymasını sağladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sosyal ve ekonomik etkileri, Malezya'da kalabalık şehirlerde oturanların kent tarımı ve topraksız tarıma ilgi duymasını sağladı.

Başkent Kuala Lumpur'da salgın nedeniyle işini kaybeden veya evinde oturmak zorunda kalan çok sayıda kişi, gelir kaynağı elde etmek için çareyi kendi evlerinde topraksız tarımla sebze yetiştirmekte buldu.

İşlerine aylardır evden devam eden bazı ofis çalışanları da evde geçirdikleri vakti verimli kılabilmek için topraksız tarıma başladı.

Malezya hükümetinden 12 bin kişiye kent tarımı desteği

Halkın kent tarımına ilgisi karşısında Malezya Tarım ve Gıda Endüstrisi Bakanlığı, ülke genelinde dar gelirli 12 bin kişiyi kapsayacak şekilde 10 milyon Malezya ringgiti (19 milyon Türk lirası) değerinde teşvik paketi sundu.

Paketle hükümet hem kent tarımına olan ilgiyi artırmayı hem de salgın nedeniyle geliri azalanlara destek olmayı hedefliyor.

Kuala Lumpur'daki Uluslararası Gençlik Merkezi de Kovid-19 salgınından bu yana kent tarımına yönelik projeler üreten kurumlar arasında bulunuyor.

Kurumun bahçesinde 2016'da sebze ekimine başlayan gençlik merkezi çalışanları, pandemi döneminde hükümetin kent tarımını teşvik politikası kapsamında hazirandan bu yana topraksız tarım yaparak topluma örnek oluyor.

"İlkokul öğrencilerine ilham kaynağı oluyor"

AA muhabirine konuşan gençlik merkezi çalışanı ve endüstriyel tarım uzmanı Abdullah Asahari, salgın döneminde kent tarımına ilginin artması için projeler geliştirdiklerini belirterek "Burada yaptığımız kent tarımı ve topraksız tarım çalışmaları, bulunduğumuz mahallenin sakinlerine ve özellikle çevredeki ilkokul öğrencilerine ilham kaynağı oluyor." dedi.

Abdullah, yakın zamanda merkezi ziyaret eden ilkokul öğrencileri ve çalışanlarının kent tarımının verimliliğini çok beğendiğini aktararak şöyle devam etti:

"Çok fazla efor sarf etmeden ektiğimiz ürünleri görünce öğrenciler, bu tarım yöntemini oldukça ilginç buldu ve kendileri de böyle bir şey geliştirmek istedi. Bir süre sonra söz konusu okulda da öğrencilerin topraksız tarıma başladıklarının haberini aldık. Bu bizim için mutluluk verici."

"Kendi bitki ve sebzelerini yetiştirmeleri için teşvikte bulunuyoruz"

Salgın döneminde işleri azalan müzisyen Hayrul İmran Mohd Hayr ve eşi Athirah Kamarudin de ek gelir elde etmek için kent tarımıyla uğraşmaya başlayanlar arasında bulunuyor.

Kuala Lumpur'daki bir restoranla anlaşarak restoranın bahçesinde çok sayıda bitki ve sebze yetiştiren Malezyalı çift, Kovid-19'un ülke genelinde yayılması üzerine martta ilan edilen sokağa çıkma yasağında bu işe başladıklarını söyledi.

AA muhabirine konuşan Hayrul, "Burada yetiştirdiğimiz sebze ve bitkileri, hem birlikte çalıştığımız restorana veriyoruz hem de organik ürün almak isteyen müşterilere satıyoruz." dedi.

Hayrul'un eşi Athirah da büyük şehirde yaşayan herkesi kent tarımına teşvik etmeyi amaçladıklarını belirterek "Salgın nedeniyle evde oturmak zorunda kalan çoğu kişi kendine meşgale bulmaya çalışıyor. Biz de bu insanlara kendi bitki ve sebzelerini yetiştirmeleri için teşvik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Salgın nedeniyle çok sayıda Malezyalının işini kaybettiğini belirten Hayrul, "Dünya bu süreçle yeniden konumlanıyor. Kent tarımı ve topraksız tarımın bu süreçte yeni normlar arasına girmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız