Son dakika haber! Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 194 kişiye para cezası verildi
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Son dakika haber! Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 194 kişiye para cezası verildi

09.11.2020 00:51 | Son Güncelleme: 09.11.2020 00:54
Son dakika haber! Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 194 kişiye para cezası verildi

Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 194 kişiye para cezası verildi.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 194 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, dün 1487 iş yeri denetlendi, 19 bin 295 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 19, maske takma kuralına uymayan 162, sosyal mesafe kuralına uymayan 11 kişi ile tedbirlere uymayan 2 iş yeri sahibine idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 39 şüpheli yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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