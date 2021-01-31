Son dakika haber: Kısıtlamadan muaf tutulan turistler, tarihi yarımadayı gezdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: Kısıtlamadan muaf tutulan turistler, tarihi yarımadayı gezdi

31.01.2021 16:07 | Son Güncelleme: 31.01.2021 16:10
Son dakika haber: Kısıtlamadan muaf tutulan turistler, tarihi yarımadayı gezdi

Son dakika haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler, güneşli havayı da fırsat bilerek tarihi yarımadayı gezdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler, güneşli havayı da fırsat bilerek tarihi yarımadayı gezdi.

İstanbul'un önemli turistlik alanlarından biri olan tarihi yarımadada gezinti yapan turistler, Topkapı Sarayı, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ve Sultanahmet Meydanı gibi tarihi mekanları ziyaret etti.

Fotoğraf çekerek yaşadıkları anı ölümsüzleştiren turistlerden bazıları, çevrede açık olan işyerlerinden alışveriş yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları ve Fatih Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, maske ve hijyen konularında uyardıkları turistlerin ateş ölçümlerini de yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Nur Akçelik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Özcan Özel Selçuk Özdağ Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Ebru Yaşar Feyza Aktan Cemal Hünal Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Serdar Aziz Cüneyt Çakır Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Yangın İtfaiye Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Kısıtlamadan muaf tutulan turistler, tarihi yarımadayı gezdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 16:11:48. #1.15#
title