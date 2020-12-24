Son dakika haber: Jandarma aracı takla attı: 4 yaralı
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Son dakika haber: Jandarma aracı takla attı: 4 yaralı

24.12.2020 16:19 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:24
Son dakika haber: Jandarma aracı takla attı: 4 yaralı

Son dakika haberleri: Mersin'in Tarsus ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkarak takla atan askeri araçtaki 4 jandarma yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkarak takla atan askeri araçtaki 4 jandarma yaralandı.

Kaza, Yeşiltepe Mahallesi Karabucak Caddesi üzerinde meydana geldi. İçerisinde 4 jandarmanın bulunduğu askeri araç, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan otomobil, ormanlık arazide ters şekilde durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde yaralanan 4 asker, ekipler tarafından ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen askerlerin tedavisi devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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