Son dakika haber... İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda ele geçirilenler sergilendi
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Son dakika haber... İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda ele geçirilenler sergilendi

19.03.2021 11:43 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:49
Son dakika haber... İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda ele geçirilenler sergilendi

Son dakika haberine göre İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen maddeler ve makineler basın mensuplarına gösterildi.

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen maddeler ve makineler basın mensuplarına gösterildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün akşam Başakşehir'de bir ayakkabı imalathanesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu hap üretirken suç üstü yakalanan 2'si yabancı 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Adreste ele geçirilen toz haldeki 55 kilo 385 gram ecstacy hap hammaddesi ile 40 bin ecstacy hap, 4 kilo 328 gram bonzai, 1 kilo 80 gram skunk, 5 hassas terazi, 2 vakumlama makinesi, 2 pres makinesi, 1 fırın ve 1 karıştırıcı Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesinde sergilendi.

Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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