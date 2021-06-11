Son dakika haber | İran, ABD'nin bazı İranlı yetkilileri yaptırım listesinde tutma kararına tepki gösterdi

Bir son dakika haberine göre İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ABD'nin İranlılara yönelik yaptırımları kaldırma konusunda "seçici davranmasının" Viyana'da sürdürülen nükleer görüşmelerle uyumlu olmadığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ABD'nin İranlılara yönelik yaptırımları kaldırma konusunda "seçici davranmasının" Viyana'da sürdürülen nükleer görüşmelerle uyumlu olmadığını söyledi.

Hatibzade sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD'nin bazı İranlılara yaptırımları kaldırıp bazılarını ise yaptırım listesinde tutma kararına tepki gösterdi.

Sözcü Hatipzade, bu durumun, ne İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana'da sürdürülen görüşmelere uygun olduğunu ne de iyi niyet göstergesi olarak kabul edildiğini ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden'a hitaben Hatibzade, "Biden, (ABD Başkanı Donald) Trump'ın adımlarını takip etmek yerine yaptırımları etkin ve doğrulanabilir bir şekilde kaldırarak onun 'azami başarısızlığını' terk etmelidir." çağrısında bulundu.

Öte yandan İran devlet televizyonu, Kapsamlı Ortak Eylem Planı adı verilen nükleer anlaşmanın tam olarak uygulanmasına dair Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan görüşmelerin yarın Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde yeniden başlayacağını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı, dün üç eski İran hükümet yetkilisini ve iki İranlı şirketi yaptırım listesinden çıkardığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun