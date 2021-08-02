Son dakika haber | İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
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Son dakika haber | İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Son dakika haber | İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Malatya-Adıyaman karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Malatya-Adıyaman karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 19.00 sıralarında Adıyaman-Malatya karayolunda Çelikhan ilçesine bağlı Subatan geçidi mevkiinde meydana geldi. Burak Timuçin idaresindeki 06 KH 602 plakalı Honda marka otomobil, A.D. idaresindeki 44 AB 321 plakalı Hyundai marka otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Nuray Doğan ve Zeynep Bakırcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 5 kişi ise Malatya'daki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 06 KH 602 plakalı aracın sürücüsü Burak Timuçin de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanedeki diğer yaralıların da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Hasan Eryılmaz - Mikail Ölmez/İHA)

Son dakika haber | İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
Son dakika haber | İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
Son dakika haber | İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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