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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden Elazığ'da bazı vatandaşlar sokaklara döküldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.48'de merkez üssü Doğanşehir olan 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 13.9 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem Elazığ'da da hissedildi. Bazı vatandaşlar ise panikle kendini sokağa attı. Deprem anında lambaların sallandığı da görüldü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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