İki küçük çocuğun bayrak sevgisi
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İki küçük çocuğun bayrak sevgisi

25.11.2020 10:06 | Son Güncelleme: 25.11.2020 10:30

SULTANGAZİ'de rüzgardan dolayı toplanan Türk bayrağını düzelten iki çocuk, amatör kamera tarafından görüntülendi.

SULTANGAZİ'de rüzgardan dolayı toplanan Türk bayrağını düzelten iki çocuk, amatör kamera tarafından görüntülendi.

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan Melahat Öztoprak İlkokulu'nun bahçesine asılan Türk bayrağının rüzgardan dolayı toplandığını gören iki çocuk, okulun bahçesine girdi. Tehlikeye aldırış etmeden okul kantinin çatısına çıkan iki çocuk, rüzgar nedeniyle toplanan Türk bayrağını açtı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.  


İki küçük çocuğun bayrak sevgisi
İki küçük çocuğun bayrak sevgisi
İki küçük çocuğun bayrak sevgisi
İki küçük çocuğun bayrak sevgisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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