Son dakika gündem: Hollanda parlamentosundan Aliyev hakkında skandal karar
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Son dakika gündem: Hollanda parlamentosundan Aliyev hakkında skandal karar

17.11.2020 21:20 | Son Güncelleme: 17.11.2020 21:26
Son dakika gündem: Hollanda parlamentosundan Aliyev hakkında skandal karar

Son dakika gündem haberi: Hollanda parlamentosu Ermenistan'ın işlediği savaş suçlarını görmezden gelerek Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva hakkında skandal bir karar verdi.

Hollanda parlamentosu Ermenistan'ın işlediği savaş suçlarını görmezden gelerek Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva hakkında skandal bir karar verdi. Parlamentoda, Azerbaycan'ın haklı zaferi kabul edilmeyerek Aliyev ve eşi Aliyeva'ya savaş suçu işledikleri gerekçesiyle Avrupa Birliği (AB) tarafından yaptırım uygulanması konusunda hazırlanan önerge kabul edildi.

Azerbaycan ordusu 28 yıldır işgal altında bulunan Dağlık Karabağ'ı 44 gün süren çatışmaların ardından geri almış, Ermenistan ordusunu büyük hezimete uğratmıştı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın yenilgiyi kabul etmesinin ardından Rusya'nın arabuluculuğunda Azerbaycan-Ermenistan-Rusya arasında imzalanan ortak bildiri ile çatışmalar son bulmuştu. Azerbaycan'ın tarihi zaferi uluslararası alanda büyük yankı uyandırırken, Ermenistan'ın işlediği savaş suçlarını görmezden gelen Avrupa, yeni bir skandala imza attı. Hollanda parlamentosu, Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) ve Hristiyan Birlik (ChristenUnie) tarafından hazırlanan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mihriban Aliyeva hakkında savaş suçu işledikleri gerekçesiyle Avrupa Birliği tarafından yaptırım uygulamasını içeren önergeyi kabul etti. Oy çokluğu ile AB'nin Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da savaş suçları işlediği ve bu nedenle cezalandırılmaları gerektiği kabul edildi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, önergeye "doğru bir sıralama olmadığı" gerekçesiyle sıcak bakmadığını belirtti. Bakan Blok, önce Dağlık Karabağ'da olası insan hakları ihlallerine yönelik bir soruşturma yapılması gerektiğini, ancak o zaman şüphelilere yaptırım veya yasal işlem uygulanabileceğini ifade etti.

Oy çokluğuyla kabul edilen önerge, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok tarafından Brüksel'de bulunan Avrupa Parlamentosuna sunulacak.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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