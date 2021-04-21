Son dakika haber! Hırsız, camideki yardım parasını kasayı takla attırarak çaldı...O anlar kamerada
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Son dakika haber! Hırsız, camideki yardım parasını kasayı takla attırarak çaldı...O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Hırsız, camideki yardım parasını kasayı takla attırarak çaldı.

Hırsız, camideki yardım parasını kasayı takla attırarak çaldı...O anlar kamerada

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde hırsız, camideki yardım para kasasını yere yatırarak paraları çıkartmaya çalıştı. O anlar, caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Çınar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Aziziye Camisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz bir hırsız, pandemi sebebiyle camilerin boş olmasını fırsat bilip girdiği camide, çelik kasanın yanına geldi. Daha sonra kapıyı aralayıp dışarıyı kollayan hırsız, kapıyı kapatıp tekrar yardım kasasının yanına geldi. Hırsız, kasayı yere yatırıp taklalar attırarak paraların düşmesini sağlamaya çalıştı. Hırsız, daha sonra cebinden çıkarttığı aparatla paraları çekmeye çalıştı. Hırsız, daha sonra yere yatırdığı çelik kasayı kaldırıp yerine bıraktı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haber! Hırsız, camideki yardım parasını kasayı takla attırarak çaldı...O anlar kamerada
Son dakika haber! Hırsız, camideki yardım parasını kasayı takla attırarak çaldı...O anlar kamerada
Son dakika haber! Hırsız, camideki yardım parasını kasayı takla attırarak çaldı...O anlar kamerada
Son dakika haber! Hırsız, camideki yardım parasını kasayı takla attırarak çaldı...O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ

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