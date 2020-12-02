Son dakika haber | Gelinini hastaneye götürürken yazılan radar cezasını iptal ettirdi
Son dakika haberine göre KAHRAMANMARAŞ'ta rahatsızlanan gelinini hastaneye götürürken hız sınırını aşarak radara yakalanan Mehmet Kaba, hastane kayıtlarıyla cezaya itiraz etti.
KAHRAMANMARAŞ'ta rahatsızlanan gelinini hastaneye götürürken hız sınırını aşarak radara yakalanan Mehmet Kaba, hastane kayıtlarıyla cezaya itiraz etti. Mahkeme, Kaba'nın hasta taşımasından dolayı üstünlüğü olduğunu belirterek trafik cezasını iptal etti.
Olay, 7 Ağustos'ta Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunda meydana geldi. Mehmet Kaba, rahatsızlanan gelinini hafif ticari aracıyla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürdü. Birkaç gün sonra Mehmet Kaba'nın evine Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nce trafik cezası geldi. Hız sınırı 70 kilometre olan yolda 96 kilometreyle gittiği radar tarafından tespit edilen Kaba, erken ödeme ile 448 liraya düşen trafik cezasını ödedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ