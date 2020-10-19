Son dakika haberleri: Gaziantep'te park halindeki araçlar yandı
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Son dakika haberleri: Gaziantep'te park halindeki araçlar yandı

19.10.2020 16:41 | Son Güncelleme: 19.10.2020 17:26

Son dakika habere göre Gaziantep'in Nizip ilçesinde park halinde alev alan iki araç itfaiye ekiplerince söndürüldüAlınan bilgilere göre, Pazar Mahallesi Çarşı Cami yakınında bulunan boş bir alanda duran ve kullanılmadığı öğrenilen araçtan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde park halinde alev alan iki araç itfaiye ekiplerince söndürüldü

Alınan bilgilere göre, Pazar Mahallesi Çarşı Cami yakınında bulunan boş bir alanda duran ve kullanılmadığı öğrenilen araçtan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bu arada bazı vatandaşlar alevlerin diğer araçlara ve evlere zarar vermesi için alevlere yangın tüpüyle müdahale etti. Araçtan yükselen alevler yanan aracın yanında bulunan diğer kullanılmayan araca da sıçradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan iki araca da müdahale ederek yangını söndürdü.

Son dakika haberleri: Gaziantep'te park halindeki araçlar yandı
Son dakika haberleri: Gaziantep'te park halindeki araçlar yandı
Son dakika haberleri: Gaziantep'te park halindeki araçlar yandı
Son dakika haberleri: Gaziantep'te park halindeki araçlar yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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