Son dakika haber! Fildişi Sahili'nde yeni hükümet kuruldu

Son dakika haberi: Fildişi Sahili'nde başbakan olarak atanan Patrick Achi, yeni hükümeti kurdu.

Fildişi Sahili'nde başbakan olarak atanan Patrick Achi, yeni hükümeti kurdu.

Ülkede 26 Mart'ta başbakan olarak atanan Achi'nin kurduğu hükümet, 37 bakan ve 4 devlet bakanından oluşuyor.

Eski kabinede yer alan bazı isimler yerlerini korurken, 13 yeni isim hükümete dahil oldu.

Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara 26 Mart'ta, kanser tedavisi gören eski başbakan Hamed Bakayoko'nun durumunun ağırlaşmasıyla 8 Mart'tan bu yana bu göreve vekalet eden Achi'nin başbakan olarak atandığını açıklamıştı. 56 yaşındaki Bakayoko, tedavi için gittiği Almanya'da 10 Mart'ta yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım