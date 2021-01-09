Fatih'te trafik kazası: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Fatih'te trafik kazası: 1 yaralı

09.01.2021 08:17 | Son Güncelleme: 09.01.2021 08:33

Fatih'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Fatih'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Millet Caddesi'nde, Topkapı yönünde ilerleyen Kasım M. yönetimindeki 34 DLS 16 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Kasım M. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Fatih'te trafik kazası: 1 yaralı
Fatih'te trafik kazası: 1 yaralı
Fatih'te trafik kazası: 1 yaralı
Fatih'te trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlker Başbuğ Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan İrem Derici Demet Özdemir Meghan Markle
Spor Arda Turan Gökhan Gönül İsmail Kartal Sofiane Feghouli Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kaza Kongre Kocaeli Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fatih'te trafik kazası: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 08:33:55. #1.15#
title