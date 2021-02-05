Son dakika haber... Eskişehir merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonunda yakalanan 15 zanlı adliyeye sevk edildi

Eskişehir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün "mahrem yapılanması" ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Eskişehir, Manisa, Kocaeli ve Ankara'da yakalanan 15 zanlı, Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler, daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

Zanlılardan 10'nunun, örgüt tarafından polis koleji sınavlarında soruların kendilerine verildiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Elebaşının atletini hediye ettikleri iddiası

Örgüte ait evlerde polis kolejine hazırlananlara FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait olduğu öne sürülen atletin gösterildiği, başarılı olan öğrencilere ise motivasyonlarının arttırılması için atletten kesilen parçaların hediye edildiğini belirlendi.

Örgütün bağlılık testi yaptığı ortaya çıktı

Terör örgütünün, polis koleji ve akademisine hazırladığı öğrencileri, hücre evlerine yakın market, semt bakkalı ve alışveriş merkezlerine gönderip, iş yeri sahiplerine ilgisiz sorular sordurarak FETÖ'ye bağlılık testlerine tabi tuttukları, bu kişilerin örgütün üst yapısı tarafından denetlendiği tespit edildi.

Polis koleji ve akademisinden ilişiği kesilen ve ülkedeki farklı üniversitelere yerleşen örgüt üyelerinin, yine FETÖ tarafından izlendiği de belirlendi.

Gözaltına alınan 15 zanlıdan 7'sinin stajyer avukat olduğu bildirildi.

Eskişehir merkezli 4 ilde 2 Şubat'ta FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 15 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar