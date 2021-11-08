EŞİYLE TARTIŞIP EVİNİ YAKMAKLA TEHDİT EDEN ŞÜPHELİYİ POLİS İKNA ETTİ

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de boşanma aşamasındaki eşiyle tartıştıktan sonra evi ateşe verip, ihtihar etmekle tehdit eden Bırak D., Özel Harekat ekiplerinin uzun süren çabaların ardından teslim oldu.

Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi'nde oturan Burak D., boşanma aşamasındaki eşi F.D. ile tartıştı. Evi yakmakla tehdit etmesi üzerine F.D. evden ayrılırken, polis ekiplerine haber verdi. Evin bulunduğu sokağı trafiğe kapatan polis ekipleri, giriş çıkışlara da güvenlik şeridi çekti. Ayrıca sokağa İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin, uzun süre ikna etmeye çalıştığı Burak D., elindeki av tüfeğini camdan göstererek intihar edeceğini söyledi. Zaman zaman evinin camından çıkarak bağıran Burak D., Özel Harekat ekiplerinin uzun süren çabaları sonucu ikna edilerek, tüfeğini verip teslim oldu.Sağlık kontrolünden geçirilen Burak D., ifadesi alınmak üzere Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.