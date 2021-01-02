Esenler'de hırsızlık suçundan aranan 2 şüpheli gözaltına alındı
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Esenler'de hırsızlık suçundan aranan 2 şüpheli gözaltına alındı

02.01.2021 18:23 | Son Güncelleme: 02.01.2021 18:29

Esenler'de bir evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle aranan 2 şüpheli yakalandı.

Esenler'de bir evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle aranan 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Aralık Çarşamba günü Tuna Mahallesi'nde T. Ö. isimli kişiye ait evden, 1 dizüstü bilgisayar ile 2 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayını O.Ö. (23) ve C. M.'nin (17) gerçekleştirdiğini tespit etti.

Ekipler, 1 Ocak'ta Fatih Mahallesi'nde O.Ö.'yü kovalamacanın ardından yakaladı. C. M. ise aynı gün dizüstü bilgisayarla emniyete giderek teslim oldu.

O.Ö.'nün hırsızlık olayından önce bir marketten pet şişe içerisinde gazoz alıp market sahibinden makas istediği ve makasla kestiği pet şişe parçasını evin girişinde kapıyı açmak için kullandığı belirlendi. Kesilen pet şişe ise sokak içerisinde bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli O.Ö. ve C.M. adliyeye sevk edildi.

Esenler'de hırsızlık suçundan aranan 2 şüpheli gözaltına alındı
Esenler'de hırsızlık suçundan aranan 2 şüpheli gözaltına alındı
Esenler'de hırsızlık suçundan aranan 2 şüpheli gözaltına alındı
Esenler'de hırsızlık suçundan aranan 2 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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