BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF0,0264010,11Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF0,0111150,09Fiba Em. ve Hay. Borç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Borçlanma Araçları EYF0,0264010,11
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF0,0111150,09
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0341310,09
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF0,0344830,08
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,0735150,08
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0201090,11
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0240270,07
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0366171,06
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0659181,06
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,1770501,03
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0327901,03
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0422071,02
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Dinamik Değişken EYF0,0750170,78
HEM Dinamik Değişken EYF0,0255740,77
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0171430,75
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0286160,71
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,1347670,71
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0279480,60
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0401550,60
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0499290,57
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0190560,56
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0710690,52
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0566700,06
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,0603720,06
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0548510,06
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0182580,06
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0556360,06
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0772670,05
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0761720,05
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0807100,05
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0250370,05
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0336620,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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