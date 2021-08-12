Son dakika haber! CHP'li Kaya: "Milli Eğitim Bakanlığının bütçesi öğretmen atamasına yeterli bir bütçe değil"
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Son dakika haber! CHP'li Kaya: "Milli Eğitim Bakanlığının bütçesi öğretmen atamasına yeterli bir bütçe değil"

Son dakika haber! CHP'li Kaya: 'Milli Eğitim Bakanlığının bütçesi öğretmen atamasına yeterli bir bütçe değil'
Anadolu Ajansı / İsmail Çimen - Haberler | Politika

Bir son dakika haberine göre CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanlığının bütçesinin öğretmen ataması için yeterli olmadığını belirterek "Milli Eğitim Bakanlığına ek bir bütçe verilmeli ve bu bütçeyle ilk elden 40 bin öğretmen ataması yapılmalı, derslik ihtiyaçları giderilmelidir.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanlığının bütçesinin öğretmen ataması için yeterli olmadığını belirterek "Milli Eğitim Bakanlığına ek bir bütçe verilmeli ve bu bütçeyle ilk elden 40 bin öğretmen ataması yapılmalı, derslik ihtiyaçları giderilmelidir." dedi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin 19 yıllık iktidarında 8. Milli Eğitim Bakanı ile karşı karşıya olduklarını söyledi. AK Parti'nin eğitim sistemine bakışında en ufak bir değişiklik yapmadığını ileri süren Kaya, "Sayın Mahmut Özer'in başarılı olmasını canı gönülden diliyorum ancak hiçbir bakan, kendi alanına ilişkin karar verici değildir. Tek karar verici Cumhurbaşkanı'dır." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yemin etmeden göreve başlamasının mümkün olmadığını öne süren Kaya, Özer'in şu an hukuken değil, fiilen bakanlık yaptığını dile getirdi. Özer'in, Hazine ve Maliye Bakanlığından ek bütçe talep etmesi gerektiğini aktararak Kaya, şunları söyledi:

"Şu an 170 bin öğretmen açığının bulunduğunu Sayın Ziya Selçuk açıklamıştı. 19 bin 940 öğretmen atamasının yapıldığı şu dönemde 17 binin üzerinde öğretmen emekli oldu. Yani atanan öğretmen sayısı gerçekte 2 bin civarındadır. 170 bin öğretmen açığının olduğu yerde siz 2 bin atama yaparsanız, sorunu çözemezsiniz. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığının bütçesi öğretmen atamasına yeterli bir bütçe değil. Eğer 6 Eylül'de yüz yüze eğitim yapılacaksa derhal Milli Eğitim Bakanlığına ek bir bütçe verilmeli ve bu bütçeyle ilk elden 40 bin öğretmen ataması yapılmalı, derslik ihtiyaçları giderilmelidir. Başarısızlıktan uzaklaşmanın tek yolu yüz yüze eğitime geçilmesidir. Ayrıca LGS sınav sonuçlarıyla öğrenci alan okullara yüzde 10 ek kontenjan tanınmalıdır. Lütfen çocuklarımızın geleceğiyle oynamayın. Yüz yüze eğitim yapılmazsa bir kuşağı daha kaybedeceğiz. Başarıya giden yolda eğitim örgütleriyle ortak akıl üretmek yönünde adım atarsanız sizin yanınızda olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

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