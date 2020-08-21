Son dakika haber | Başkan Büyükkılıç'tan maske, mesafe ve temizlik hatırlatması Son dakika haberi... Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gerçekleştirdiği denetimlere Hunat Mahallesi'nde devam etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gerçekleştirdiği denetimlere Hunat Mahallesi'nde devam etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, esnaf ve vatandaşlarla görüşen Başkan Büyükkılıç, pandemi sürecinde en güçlü silahın maske, mesafe ve temizlik olduğunu hatırlattı.

Bu konuda Kayserili vatandaşların daha çok hassasiyet göstermesinin önemine işaret eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Hunat Hatun'un yaptırdığı külliyenin önünde, gerek vatandaşlarımızın gerek esnaflarımızın yoğun olduğu bu bölgede vatandaşlarımıza selam verdik. Gördük ki Kayserimizin insanları aşağı yukarı tamamına yakını kurallara uyuyorlar. Çünkü biliyorlar ki bu kurallar kendilerinin menfaati için. Hem kendilerini korumak hem karşıdaki vatandaşlarımıza zarar vermemek amacıyla kurallara uyuyorlar. Sonuçta kazanan hepimiz olacak, çevremiz, şehrimiz, ülkemiz olacak. Dolayısıyla ben hemşehrilerimize minnet duyuyor, teşekkür ediyorum. İnşallah gerek ülke gerek dünyada gerekse şehrimizde bir miktar hareketlenen koronavirüsüne karşı yegane savaşın maske, mesafe, temizlik olduğunu Sayın Cumhurbaşkanımızın hatırlattığı gibi bizler de hatırlatıyor, bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini tekrarlıyorum."

Kaynak: AA