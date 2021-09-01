Son dakika haber! Bartın'da çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi
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Son dakika haber! Bartın'da çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haber! Bartın'da çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Akif Yaman - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Bartın'da çıkan yangında 2 katlı ahşap ev küle döndü.

Bartın'da çıkan yangında 2 katlı ahşap ev küle döndü.

Büyükkıran köyü Hacıkadı Mahallesi'ndeki İsa Akyol'a (40) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bir anda evi saran yangın nedeniyle ihbar üzerine olay yerine Bartın Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından kontrol altına alınan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kendi imkanları ve komşularının yardımıyla evden çıkan İsa Akyol ile babası, eşi ve 2 çocuğunun, olay yerinde 112 ekipleri tarafından yapılan kontrolde sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman

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