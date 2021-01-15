Son dakika haber! Bakan Soylu, 25. Dönem Kadın Polis Özel Harekat Mezuniyet Töreni'nde konuştu: (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2015 yılında ülkemiz genelinde özel harekat personeli sayısı 7 bin 765'di. Bugün bu sayıyı 22 bin 3'e çıkardık." dedi.

Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığında düzenlenen 25. Dönem Kadın Polis Özel Harekat (PÖH) Mezuniyet Töreni'nde, şehitlerin acısının halen taze ve her zaman da öyle kalacağını belirterek, "Yiğit düştüğü yerden kalkar" sözünü hatırlattı.

Özel Harekat Başkanlığına ayrı bir önem verdiklerini dile getiren Soylu, "2017 yılında daire başkanlığı statüsü yükseltilerek, Özel Harekat Başkanlığına dönüştürüldü ve 8 ilimizde doğrudan merkeze bağlı özel harekat müdürleri ile Çankırı Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü kuruldu. Darbe girişimi esnasında hasar gören hizmet binalarımız ve nizamiyenin yerini, Cumhurbaşkanımızın bizzat takibi, bizzat talimatı, bizzat buraya gelerek açılışını gerçekleştirmesi ile yenileri inşa edildi." dedi.

"Yakın Alan Çatışma Eğitim Simülatörü'nü de hayata geçiriyoruz"

Soylu, çok ciddi şekilde personel kapasitelerini artırdıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"2015 yılında ülkemiz genelinde özel harekat personeli sayısı 7 bin 765'di. Bugün bu sayıyı 22 bin 3'e çıkardık. Çok ciddi bir yatırımla Özel Harekat Başkanlığı eğitim tesislerinde dünyada sadece 3 ülkede bulunan ve kısa adı SATEM olan Sanal Taktik Eğitim Merkezini hayata geçirdik. Şimdi bunu bir adım daha ileriye taşıyacak, Yakın Alan Çatışma Eğitim Simülatörü'nü de hayata geçiriyoruz. Bilgi işlem başkanlığımız tarafından yapılıyor ve bunun özelliği, artırılmış gerçeklikle değil, yüzde yüz kusursuz gerçeklikle, gerçek mermi ve gerçek silahlarla eğitim veren ve bu imkanı sağlayan bir teknoloji olmasıdır. Gerçek bir çatışmanın aynısını, can kaybı ve yaralanma riski olmadan sıfır maliyetle tekrar tekrar canlandırabileceğimiz yüksek bir teknolojiye geçiyoruz."

Konya, Trabzon, Antalya özel harekat müdürlüklerinin de bina ihtiyacını karşıladıkları bilgisini veren Soylu, Adana, İstanbul, Samsun, Malatya ve Konya'nın bina ve tesis projelerini tamamladıklarını, bunların da yapım aşamasına geldiğini söyledi.

"Biz, bu 500 evladımızı tam 17 bin 602 aday arasından seçtik"

Teşkilata yepyeni bir kuvvetin, yepyeni bir güç olarak gözleri ışıl ışıl, 500 kadın polisin katıldığını belirten Soylu, "Biz bu 500 evladımızı tam 17 bin 602 aday arasından seçtik. Eminim ki o kardeşlerimizin her biri de bu emaneti hakkıyla taşırdı. Ama en nihayetinde bir seçim yapmak lazımdı. İnşallah onlarla da başka vesilelerle buluşuruz. Bugün buradaki kardeşlerimizin hepsi eğitimlerini tamamladılar. Polis meslek müfredatının yanı sıra ileri seviye atış teknikleri, keskin nişancılık, arazi harekatı gibi birçok konuda güçlü bir eğitim aldılar." ifadelerini kullandı.

Soylu, şunları kaydetti:

"Kendisi hafif ama manevi sorumluluğu ağır, çok şerefli bir üniforma altında göreve başlayacaksınız. Arkadaşlarım bana bu programın kar yağışı altında olacağını söyledikleri zaman, 'Onlar artık özel harekatçı, soğuk da işlemez, zorluk da işlemez' dedim. Sizden önceki kardeşleriniz bugüne kadar yüzümüzü yere eğdirmedi, inanıyorum ki sizler de eğdirmeyeceksiniz. Bu bayrağı hep daha yukarı taşıyacaksınız."

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da 176 yıllık mazisine sayısız başarılar sığdıran Türk Polis Teşkilatının, aralarına katılan her bir teşkilat mensubuyla gücüne güç katarken, ortaya koyduğu yüksek irade ve kararlı duruşla, milletin huzur ve güvenliğini sağladığını ve terör örgütlerinin korkulu rüyası olmaya devam ettiğini belirtti.

Göz bebekleri olan özel harekat polislerinin, bu başarının baş aktörlerinden birisi olarak, terör örgütleri ve ihanet odaklarına karşı etkin, yoğun ve kararlı bir mücadele yürüttüğünü dile getiren Aktaş, şunları söyledi:

"Özel Harekat Başkanlığımızın gerek personel sayısı, gerek araç-gereç ve silah kapasitesi, gerekse teknolojik donanım olarak her geçen gün daha da güçlendiğini ve tarihinin en yüksek kapasitesine ulaştığını rahatlıkla ifade edebilirim. Ayrıca diğer branşlarımızda olduğu gibi özel harekat branşımızda da kadın personel sayısının artması bizleri mutlu etmekte, gücümüze güç katarken, vizyon ve misyonumuzu da zenginleştirmektedir. Kadınıyla erkeğiyle hepimizin ortak paydası, devletimizin bekasıdır, milletimizin huzurudur, güvenliğidir, esenliğidir."

Törenden notlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dereceye giren ilk 6 öğrenciye sertifikalarını verdi.

Daha sonra mezun olan özel harekat polisleri, ileri seviye atış teknikleri kullanarak ayakta, çökerek, yatarak, oturarak, dönerek atış pozisyonlarında farklı konumdaki hedeflere tabanca ve piyade tüfeği ile atış yaptı. Dağcılık kulesinden de uyumlu bir şekilde yüzüstü yarasa inişi ile tahta perdeden indi.

Özel harekat polisleri senaryoya göre, giriş noktaları önceden teröristler tarafından tuzaklanan üç katlı binaya çevre emniyetini alındıktan sonra helikopterle indi ve pencerelerden içeri girip teröristleri etkisiz hale getirdi. Teröristlerin saklanmaları muhtemel arazi bölgesine helikopterle inen özel harekat polisleri, çıkan çatışmada teröristi etkisiz hale getirildi. Yaralanan personel, olay yerinde muharip sıhhiye personeli tarafından gerekli müdahale yapıldı, kanat vasıtasıyla tahliye edildi.

Etkili güç kullanma teknikleri gösterisinde özel harekat polisi, silah alma, bıçaklı ve sopalı kişiyi etkisiz hale getirme ve yakın savunma tekniklerini gösterdi. Keskin nişancı olan özel harekat personeli de 420 metre mesafedeki hedefi etkisiz hale getirdi.

Tören geçişinin ardından, helikopterden inen özel harekat polisleri Bakan Soylu'ya Türk bayrağı teslim etti. Özel harekat yemini edildikten sonra mezunlar görevlerine uğurlandı ve toplu fotoğraf çekildi.

Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ile milletvekilleri de katıldı.

"Yol gösterici olacağımıza inanıyorum"

Mezun olan bir özel harekat polisi AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok mutluyuz, 6 aylık süreci başarıyla tamamladığımız için. İnşallah yeni meslek hayatımızda da bu şekilde devam eder. 500 kadın polis özel harekat alımı ilk defa yapılıyor. İnşallah biz örnek teşkil edeceğiz. Bizden sonraki arkadaşlarımız için de bu mesleğe yol gösterici olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

(bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan