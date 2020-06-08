Son dakika haber: Aybüke öğretmenin acısı 4 yıldır taze
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Son dakika haber: Aybüke öğretmenin acısı 4 yıldır taze

Son dakika genel haberi... Aybüke öğretmenin acısı 4 yıldır taze Şehit Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın: "Doğumundan belli bir yaşa kadar büyüttüğünüz çocuğunuzun, evladınızın hain bir kurşun ile hayatının yok edilmesi her ana baba gibi bizleri de üzmekte" Batman'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı Veysi Işık'ın...

08.06.2020 17:13 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:18

Aybüke öğretmenin acısı 4 yıldır taze

Şehit Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın: "Doğumundan belli bir yaşa kadar büyüttüğünüz çocuğunuzun, evladınızın hain bir kurşun ile hayatının yok edilmesi her ana baba gibi bizleri de üzmekte"

KARABÜK - Batman'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında 22 yaşında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın şehadetinin 4. yılında anılırken, acısı halen daha tazeliğini koruyor.

Kozluk ilçesinde karne dağıtımının ardından evine döndüğü sırada PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, şehadetinin üzerinden 4 yıl geçti.

Karabük'te yaşayan baba Sadık Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğumundan itibaren belli bir yaşa kadar emek vererek büyüttükleri kızının hain bir kurşun ile hayatını kaybetmesinden dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Zor bir durum olduğunu ifade eden Yalçın, "Şehadetinin bu şekilde tecelli etmesinin cenabı hakkın bir nimeti mi veya göstergesi mi desek, bir şey söylemek zor gerçekten. Anne ve baba için üzücü olan bir olay. Doğumundan belli bir yaşa kadar büyüttüğünüz çocuğunuzun, evladınızın hain bir kurşun ile hayatının yok edilmesi her ana baba gibi bizleri de üzmekte" diye konuştu.

Kızlarının şehit edilmesinin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen acısının halen yaşadıklarını, "Allah yolunda öldürülenlere 'ölüler' demeyin. Bilakis onlar diridirler, fakat siz hissedemezsiniz" ayetini hatırlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Manevi yönden teselli bulmaya çalışıyoruz. İnançlı insanlarız. Mukadderatın ne olduğuna iman eden insanlarız. Ama burada düşünülmesi ve dikkate alınması gereken konu 40 yıldan fazladır ülkemiz üzerinde bir melanet olarak çökmüş olan terör örgütünün oluş şekli, onun ayakta tutulmasının nedenleri iyice araştırılıp, analiz edilip ortaya konulması lazım."

"Türk milleti acımızı paylaşıyor"

Terörün 1984 yılından bugüne devam ettiğini vurgulayan Yalçın, "Binlerce evladımızı maalesef terör eşkıyaları yüzünden şehit verdik. Birçok evladımızı gazi verdik. Birçok evladımız yetim kaldı, dul kalan kardeşlerimiz oldu. Acıyı herkes içinde yaşar. 'Ateş düştüğü yakar' diye bir deyim var. Her yıl dönümünde bizler için ayrı bir acı olay ama bizi sevindiren tarafı dünyanın en mazlum milleti olan Türk milleti maalesef bu acıları paylaşarak asaletini bir kez daha bizlere göstermektedir. Gördüğümüz kadarı ile devlet terörle baya mücadele ediyor. Özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Beyefendi bu konu üzerine hassasiyetle düşüyor. Kendisinin daha da başarılı olacağına temenni ediyoruz. İnşallah bu terör örgütü ülkemiz üzerinden bir an evvel defolup gider. Tabi ki terörle mücadeleyi kazanmamızda insanımızın çok önemli yeri var. Bunlara insan kaynağı, maddi kaynağın sağlanmaması gerekir. Siyasi destek verilmemesi gerekir. Bilmem ne partisi adı altında meclise girip milletin vergilerinden maaş alıp, eşkıyayı beslemek herhalde Türkiye Cumhuriyeti Devleti haricinde hiçbir ülkede olmasa gerek. Maalesef ekmeğimizi yiyip arkamızdan kuyumuzu kazanlar tarih süreci içerisinde her zaman var oldu. Bundan sonra da var olmaya da devam edecektir. Asıl olan Türk milletinin, devletin organlarının kurumlarının, devleti idare eden yöneticilerin daima uyanık ve hazır olması gerekir. Temennimiz bu yönde" ifadelerine yer verdi.

Kızlarının isminin yaşatılmasının kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Yalçın, "Olayın vuku bulduğu 2017 yılından itibaren çeşitli yerlerde kızımız ile ilgili devlet kurumları özellikle çeşitli anma törenleri, farklı programlar yaparak sürekli gündemde tutmaya çalışıyorlar. Daha önceki Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz, şimdiki Bakanımız Ziya Selçuk gerçekten çok üzerinde duruyor Aybüke öğretmen ile ilgili çalışmalarda. Bunlar bizim için memnuniyet verici olan olaylar. Ülkemizin birçok belediyesinde isminin verildiği yerler var" dedi.

Yalçın, 9 Haziran'da kızlarını mezarının başında anacaklarını sözlerine ekledi.

Son dakika haber: Aybüke öğretmenin acısı 4 yıldır taze

Kaynak: İHA

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