Aracın motoruna giren yavru kedi itfaiyecilere zor anlar yaşattı
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Aracın motoruna giren yavru kedi itfaiyecilere zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı / HASAN TİK - Haberler | 3. Sayfa

Aracın motoruna giren yavru kedi itfaiyecilere zor anlar yaşattı -Israrcı yavru kedi, otomobilin motoruna yeniden girmek isteyince araç oradan çekildi Sultangazi'de otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Aracın motoruna giren yavru kedi itfaiyecilere zor anlar yaşattı

-Israrcı yavru kedi, otomobilin motoruna yeniden girmek isteyince araç oradan çekildi

İSTANBUL - Sultangazi'de otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yavru kedi çıkartıldığı otomobilin motoruna ısrarla tekrar girmek isteyince itfaiye ekipleri, çareyi otomobili uzaklaştırmakta buldu.

İstanbul Sultangazi'de sabah saat 09.30 sıralarında yavru bir kedi park halindeki otomobilin motor kısmına girdi. Evinden çıkıp işine gitmek isteyen vatandaş aracını çalıştırmak isteyince, motor kısmında bir kedinin olduğunu fark etti. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, motorun iç kısmında bulunan yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Kısa süre sonra çıkartılan kedi ısrarla yeniden otomobilin motoruna girmek isteyince itfaiye ekipleri, çareyi otomobili bölgeden uzaklaştırmakta buldu. Esnaf, korkup kaçan yavru kediye sahip çıkarak karnını doyurdu.

Aracın motoruna giren yavru kedi itfaiyecilere zor anlar yaşattı
Aracın motoruna giren yavru kedi itfaiyecilere zor anlar yaşattı
Aracın motoruna giren yavru kedi itfaiyecilere zor anlar yaşattı
Aracın motoruna giren yavru kedi itfaiyecilere zor anlar yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN TİK

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