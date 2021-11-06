Son dakika haber: Anadolu Otoyolu'nda yol kenarında baygın halde bulunan kişi hastanede öldü - Haberler
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Son dakika haber: Anadolu Otoyolu'nda yol kenarında baygın halde bulunan kişi hastanede öldü

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Anadolu Otoyolu'nda yol kenarında baygın halde bulunan kişi hastanede öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yol kenarında baygın halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetti.

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yol kenarında baygın halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetti.

Akse Mahallesi geçişinde yol kenarında hareketsiz halde yatan birini gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Ambulansla özel hastaneye kaldırılan O.Ç. (42) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

O.Ç'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri
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