Son dakika haber! Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanımasının ardından Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı... - Haberler
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Son dakika haber! Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanımasının ardından Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haber! Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanımasının ardından Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı...

Edinilen son dakika gelişmesine göre Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanımasının ardından Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesi için sertifikasyon sürecinin askıya alınması talimatı verdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanımasının ardından Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesi için sertifikasyon sürecinin askıya alınması talimatı verdi. - BERLİN

İhlas Haber Ajansı - Politika

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